بعد تصدرها التريند.. شاهد أحدث إطلالة لـ انتصار عبر إنستجرام

أثارت الفنانة انتصار الجدل، وتصدرت مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها التليفزيونية التى تسبب فى جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصول شاهيستا ابنة الفنانة انتصار ملكة جمال المراهقات لعام 2022.

وشاركت انتصار جمهورها عبر إنستجرام صورًا جديدة لها مرتدية فستانا بسيطا منقوشا بالورود مع اختيارها تسريحة شعر تتناسب مع شكل الفستان، واعتمدت مكياج ناعم أبرز ملامحها.

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤١٩١٣ IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤١٩٠٥ IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٠٤١٨٥٥

يذكر أن الفنانة انتصار، تشارك في فيلم "مغامرات كوكو"، كضيف شرف مع أبطال الفيلم بيومى فؤاد وخالد الصاوى، ويشارك فى بطولة العمل كل من شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.



وكانت آخر أعمال انتصار الدرامية مشاركتها في مسلسل "أحلام سعيدة" الذي عرض في دراما رمضان 2022، وهو من بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.