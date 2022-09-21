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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الايسيسكو وباكستان يبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم

منظمة العالم الإسلامي
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور رانا تنوير حسين، وزير التعليم والتدريب المهني بباكستان، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وباكستان، خصوصا في مجال التعليم.
وأفاد بيان للايسيسكو بانه خلال الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء بمدينة نيويورك عقب مشاركتهما في قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم، وبحضور وفد الإيسيسكو تطرق النقاش إلى عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها الإيسيسكو حاليا، وإمكانية استفادة باكستان منها، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس الريفية بباكستان، وهو المشروع الذي تنفذه الإيسيسكو حاليا في عدد من دولها الأعضاء ويستهدف الوصول إلى تحسين هذه الخدمات في ألف مدرسة ريفية.
كما اتفق الجانبان على عقد دورات تدريبية وورش عمل لفائدة المعلمين الباكستانيين، وعلى التعاون في مجال "خضرنة التعليم"، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي إنشاء المكتبات الرقمية لتعليم الأطفال، ومجال التعليم عن بُعد.

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