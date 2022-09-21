حارس الأهلي السابق يكشف أهم صفقة للأحمر في الميركاتو الحالي

كشف أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق الصفقة الأهم بالنسبة لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في الدوري المصري في على الأقل 8 فرق مش معاهم محلل أداء، وده مش بيحصل في أي فرقة في العالم بالوقت الحالي".

وتطرق للحديث عن صفقات الأهلي الجديدة قائلا: "أهم صفقة بالنسبة للأهلي، أنه منح لاعبيه الأساسيين فترة راحة كافية".

وواصل: "لاعبو الأهلي وصلوا لمرحلة التشبع بعد التتويج بدوري الأبطال الأفريقي الأخير ضد كايزر تشيفيز".

كولر يهتم بتفاصيل لاعبي الأهلي

وختم حديثه قائلا: " مارسيل كولر يهتم بالتفاصيل الدقيقة وأرضية الملعب، ومن فترة الإعداد يُعد لاعبي الأهلي بشكل تفصيلي رائع".