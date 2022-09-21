عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الأهلي السابق يكشف أهم صفقة للأحمر في الميركاتو الحالي

صدى البلد

 كشف أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق الصفقة الأهم بالنسبة لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في الدوري المصري في على الأقل 8 فرق مش معاهم محلل أداء، وده مش بيحصل في أي فرقة في العالم بالوقت الحالي".

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

كواليس مثيرة.. سر فشل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وتطرق للحديث عن صفقات الأهلي الجديدة قائلا: "أهم صفقة بالنسبة للأهلي، أنه منح لاعبيه الأساسيين فترة راحة كافية".

وواصل: "لاعبو الأهلي وصلوا لمرحلة التشبع بعد التتويج بدوري الأبطال الأفريقي الأخير ضد كايزر تشيفيز".

كولر يهتم بتفاصيل لاعبي الأهلي

وختم حديثه قائلا: " مارسيل كولر يهتم بالتفاصيل الدقيقة وأرضية الملعب، ومن فترة الإعداد يُعد لاعبي الأهلي بشكل تفصيلي رائع".

الأهلى احمد فوزى حارس مرمى الاهلى لاعبو الاهلي مارسيل كولر كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

ترشيحاتنا

خالد قمر: أنا هداف تاريخي.. وحسام حسن قعدني في البيت

خالد قمر: عندي طموح .. وعايز ألعب في منتخب مصر

أمريكا تهدّد روسيا بعواقب وخيمة إذا ضمّت أجزاء من أوكرانيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

فرق تربية .. عمر كمال يكشف سبب انفصاله عن خطيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لوعكة صحية.. شاهد أول صور لابنة ماجد المصري في المستشفى

لن تتخيل النتيجة.. فوائد وضع فص ثوم تحت المخدة لمدة 10 أيام

تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ