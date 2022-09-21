كواليس مثيرة.. سر فشل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات قوية من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي بيراميدز ورمضان صبحي لضم الأخير لصفوف القلعة البيضاء.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأخير عرض الثنائي أوباما ومحمود علاء على مسئولي بيراميدز بجانب دفع مقابل مادي نظير الحصول على خدمات رمضان صبحي.

كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وأتم شبانة،الصفقة كانت في طريقها للاتمام للزمالك قبل أن تتوقف بسبب رغبة رمضان صبحي والذي اعتذر لمسئولي الزمالك وأكد لهم أن الأولوية له هي الاحتراف في أوروبا حال الرحيل عن بيراميدز.