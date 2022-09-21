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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع دخول المدارس.. احم طفلك من الإصابة بعدوى القمل |بطرق سهلة

القمل
القمل

مع دخول المدارس تعانى اغلب الامهات من عدوى القمل وهو سرعان ما تداوله رواد السوشيال ميديا من الأمهات على جروبات السوشيال ميديا متسائلين كيفية التخلص منه.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الطرق للتخلص من القمل و الوقاية منه وفقا لموقع healthline.


 

١-الثوم..
 

  1. تهرس مجموعة من فصوص الثوم وتمزج مع القليل من عصير الليمون للحصول على مزيج متماسك.
  2. يوضع المزيج على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.
  3. يغسل الشعر جيدًا، ويُمكن استخدام المشط الخاص بالمل أثناء تمشيط الشعر.


 

٢-زيت الزيتون..

  1. يُوضع على الرأس قبل النوم ويُلف الشعر بقطعة من القماش.
  2. تُزال قطعة القماش في صباح اليوم التالي، ويُمشط الشعر بالمشط الخاص.
  3. يُغسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا.


 

٣-الشامبو..

غسل شعر طفلك بالشامبو بدون بلسم قبل استخدام أحد هذه العلاجات، وقد يساعد شطف الشعر بالخل الأبيض قبل غسله على إذابة الصمغ الذي يثبت القمل على خصلات الشعر، اتبعي التعليمات الموجودة على العبوة لمعرفة مدة ترك الدواء في الشعر ، واشطف شعر طفلك على المغسلة بالماء الدافئ.


 

٤-التمشيط الرطب

قد يؤدي تمشيط الشعر المبلل بمشط دقيق الأسنان إلى إزالة القمل وبعض الصئبان، ويجب أن يكون الشعر مبللًا ، ويجب إضافة شيء لتليينه مثل بلسم الشعر أو زيت الزيتون. 

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