نصائح للتخلص من قمل الرأس باستخدام زيت الزيتون

اطردي قمل الرأس بهذه الحيلة

يصاب أغلب الأطفال بعدوي القمل، لذلك يجب على الأم الاهتمام والملاحظة الدقيقة واتباع خطوات نظافة الرأس لعدم تعرض أطفالها للإصابة بعدوي القمل.

كيف يجب استخدام زيت الزيتون في إزالة القمل؟

استخدامي مزيج الشامبو وزيت الزيتون

ما يجب القيام به؟

اغسلي الشعر بشامبو نظيف لإزالة بقايا المنتج المتبقية في الشعر. إنها خطوة مهمة لأن البقايا قد تقلل من فعالية زيت الزيتون.

الآن ضعي زيت الزيتون على فروة الرأس والشعر. مزيد من تقسيم الشعر إلى أقسام يسهل هذه العملية.

الآن قمي بربط الشعر على شكل كعكة ووضع غطاء الدش. تأكد من أن غطاء الدش المرن محكم بدرجة كافية لإحكام جلوسه على الرأس (لمنع تهرب القمل).

اتركي غطاء الاستحمام الآن لمدة 4 إلى 6 ساعات.

ثم قمي بإزالة غطاء الدش وتمشيط القمل بمساعدة مشط إزالة الصئبان. ثم نظف المشط بمساعدة ورق المناشف على فترات منتظمة. ثم تخلص من الورق

اغسلي شعرك واغسليه بالشامبو مرتين بمجرد الانتهاء.

الآن قسّمي الشعر إلى أقسام واستخدم المنفاخ وفروة الرأس على نار متوسطة. هذا سوف يساعد في قتل الصئبان.

الآن اتبعي هذه الإجراءات عدة مرات في الأسبوع حتى يصبح الشعر خاليًا من قمل الرأس.

باستخدام مزيج من زيت الكافور وزيت الزيتون

يلعب زيت الأوكالبتوس دورًا كمطهر. يقضي على قمل الرأس مع زيت الزيتون.

ما يجب القيام به؟

اخلطي زيت الكافور وزيت الزيتون في وعاء.

الآن ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

ثم اربطي شعرك وضعي غطاء الدش عليه واتركيه لعدة ساعات.

ثم قمي بإزالة غطاء الدش وتمشيط الصئبان والقمل.

ثم اغسلي الشعر واغسله بالشامبو.

الآن اتبعي هذا الروتين ثلاث مرات في الأسبوع.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين

أشار موقع "web md " إلى طرق عديدة للتخلص من هذه الحشرة المزعجة التي تتغذى على دم الإنسان، وتتسبب في الحكة وتهيج الجلد.

فيمكن استخدام بعض الأدوية والمبيدات الحشرية الموصوفة من قِبل الطبيب للقضاء على القمل، وينصح بعدم استخدامها إلا بالكمية التي يوصفها الطبيب، كما ان هناك بعض الطرق المعتمدة على مواد غير متوقعة مثل الجاز و بعض مشتقات البترول، لكن لا ينصح باستخدام هذه المواد نظرًا لضررها البالغ وخطورتها .

ومن الجيد أن هناك طرقا طبيعية وسهلة للقضاء على القمل بسهولة، قد يكون بعضها غريبا على كثير من الناس ولكن نتائجها الفعالة تجعل منها وصفات سحرية، حيث يعتقد البعض أنه بإمكانك خنق وقتل القمل باستخدام مواد دهنية مثل هلام البترول أو المايونيز أو زيت الزيتون.

وإن كنت لا ترغب في استخدام العلاجات الكيميائية، يمكن اتباع طريقة التمشيط الرطب فيمكنك ببساطة بلل الشعر واستخدام مشط ناعم الأسنان لإزالة القمل النشط وبيضها، ستحتاج إلى القيام بذلك كل أسبوع لمدة 3 أسابيع على الأقل