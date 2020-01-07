قبل تعرضهم للخطر.. عصير من هذا الخضار يقضي على قمل الشعر

تنتشر عدوى الإصابة بحشرات الرأس وبالأخص القمل، بين العديد من طلاب المدارس وبالأخص الفتيات وذلك بسبب طول شعرهن، وتحتار الأمهات كثيرا فى تنظيفه، وتلجأن لاستخدام بعض المواد الكيماوية التي تحتوي على سم للحشرات.



وتتخوف الأمهات من وضع بناتهن لأيديهن على رؤوسهن، ثم في أفواههن بعد ذلك حتى من دون قصد، مما يجعلهن عرضة للإصابة بالتسمم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يقدم موقع "هيلث"، وصفة فعالة للقضاء على القمل نهائيا، وآمنة فى نفس الوقت ،كما تساعد على تغذية الشعر وعلاج جميع مشاكله فى آن واحد .



ووفقا لما نشره الموقع؛ فإن عصير البصل يقضى على قمل الرأس، حيث إن البصل يحتوى على الكبريت الذى يساعد في ذلك الأمر.



وأوضح أنه ما عليك سوى طحن من 4 إلى 5 بصلات وجعلها كالعجين، ثم الحصول على عصير هذا العجين وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة ساعتين تقريبًا.