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منوعات

إهمال مستمر لسنوات.. وفاة طفلة بسبب تعرضها للدغات قمل متكررة.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:36 م
وفاة طفلة بسبب تعرضها
وفاة طفلة بسبب تعرضها للدغات قمل متكررة
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يارا زكريا
عُثر على طفلة أمريكية تدعي تراجيك كايتلين يوزفياك، من مدينة ماكون بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في غرفة قذرة محاطة بالحشرات من قبل الشرطة.


ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية وجهت الشرطة لوالديها جوي يوزفيك، 38 عامًا، وماري كاثرين هورتون، 37 عامًا، تهمة القتل غير العمد بسبب الاهمال المروع.


يعتقد المسؤولون أن الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا توفيت متألمة بعد سنوات من لدغ قمل تسبب لها في نوبة قلبية قاتلة، مؤكدين: "وفاتها كانت بسبب السكتة القلبية نتيجة لفقر الدم الحاد والذي من المحتمل جداً أن يكون بسبب اللدغات المتكررة".


لم تستحم الطفلة لمدة أسبوع قبل وفاتها، وأجبرت على العيش في غرفة قذرة مع حشرات تتجمع فوق مرتبتها والأثاث.


وقال رئيس شرطة آيفي، أنتيموثي روبي ، للصحفيين: " ذهلت عندما رأيتها مستلقية، مما جعلني أتاكد أن الطفلة توفيت بالفعل ".


يُزعم أن الطفلة وضعت للتبني بعد ولادتها عام 2008 ، لكن الأم والأب غيرا رأيهما في اللحظة الأخيرة، وقالت ميشيل كريمر، التي كان من المقرر أن تتبنى الرضيعة: "شعروا أنهم لا يستطيعون الاعتناء بها".



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