عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تطبيق خطة جديدة لزيادة ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية

صدى البلد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشددةً على استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية سواء "مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة"، حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في جميع مدارس التعليم الفني، دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، مُشيرةً إلى أن نظام الجدارات يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ، لتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

وفي سياق متصل، جارٍ تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني من خلال بنائها وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، حيث تم إعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2019/2020، ثم تطوير عدد (15) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، يليه تطوير عدد (37) برنامجًا دراسيًا أخر خلال العام الدراسي 2021/2022، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا، على أن يتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات نظام الثلاث سنوات بجميع المدارس دون استثناء" سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة"، وستصل إلى 850 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبحلول عام 2024 ستكون منهجية الجدارات مطبقة بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

حقيقة تطبيق بالمدارس الثانوية الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

ترشيحاتنا

مفيش علاج على نفقة الدولة تاني.. وتطبيق القرار على مستوى الجمهورية|تفاصيل

التعليم تعقد تدريبات لمعلمي القطاع الفني الزراعي

بعد زيادات اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بالمحلات والأكشاك

لن تتخيل ما يحدث عندما تنام على وضوء

خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول حلوى المولد: تسبب انسداد الشرايين

قلي وأوعى تتكسف.. آيتن عامر تعلق برسالة غامضة على بوست بالسوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما تصدرت تريند جوجل.. إطلالات جريئة أثارت الجدل للفنانة سمية الخشاب

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ