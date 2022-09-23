مستشار الرئيس للصحة: تصنيع دواء فيروس سي محليا قلص فترة القضاء عليه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القضاء على فيروس "سي" يحتاج إلى مزيد من الوقت، وجهود مضنية، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة في طريقة التعامل مع المنظومة الصحية.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيروس "سي" يسبب انعكاسات كثيرة جدا من بينها تقليل قدرة المواطن على العمل وتؤثر على حياته الاجتماعية، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة حققت إنجازا كبيرا في هذا الملف من حيث التشخيص وتوفير الدواء.

تابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، توفير الدواء مجانا وتصنيعه محليا ساهم في تقليل المدة الزمنية للقضاء على فيروس "سي"، مشيرا إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض لمواجهتها مبكر، موضحا أن الإصابة بالسكري لفترة طويلة دون علاج يؤدي إلى الفشل الكلوي، مشيدا باستجابة المواطنين للمبادرات الصحية التي تطلقها الدولة والذي يعكس الإرادة السياسية.