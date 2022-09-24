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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفوز على هولندا 2/ 0 ببطولة العالم ليد الكراسي المتحركة

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد  للكراسي المتحركة فوز كبيرا على نظيره الهولندي بنتيحة 2/ صفر  ،  في بطولة العالم لكرة اليد  للكراسي المتحركة، وهي اخر مبارياته بالدور الاول،بعد أن ضمن تأهله لنهائي البطولة غدا الاحد أمام  المنتخب البرازيلي .


وتقام  حاليا بطولة العالم لكرة اليد  للكراسي المتحركة لاول مرة في مصر ، مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر خلال الفترة من 22 الى 25سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


تفوق منتخب الفراعنة في شوطي المباراة ، رغم ان المنتخب الهولندي كان له السبق بالتهديف ، إلا ان لاعبي منتخب الفراعنة  تداركوا اخطاءهم،  بقيادة  اللاعب الموهوب مجدي طلعت  الذي ساهمت اهدافه الجمالية في حسم نتيجة الشوط لصالح منتخبنا الوطني، لينهوا  الشوط الاول بنتيجة 7 / 5 .


وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو المنتخب على مجريات اللعب تماما واستغلوا كافة أخطاء لاعبي منتخب هولندا، ونجح مجدي طلعت في احراز اول ثنائية من هدف جمالي رائع ، ثم هدفين اخرين من رمية جزاء ، ليتقدم المنتخب  بأربعة اهداف نظيفة، ثم تستمر  السيطرة من جانب لاعبي الفراعنة ويتوالى احراز الاهداف حتى تصبح النتيحة 6/ 0 حتى الدقيقة السابعة من اللقاء ، قبل ان يتمكن لاعبو منتخب هولندا من العودة للمباراة باحراز 3اهداف  ثم يختتم منتخبنا اللقاء بإحراز الهدف السابع  لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بالشو ط الثاني 7/  3   واللقاء باكتساح بنتيجة  2/ 0

المنتخب الوطني لكرة اليد الهولندي بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة المنتخب البرازيلي حسن مصطفي

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