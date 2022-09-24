منتخب مصر يفوز على هولندا 2/ 0 ببطولة العالم ليد الكراسي المتحركة

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة فوز كبيرا على نظيره الهولندي بنتيحة 2/ صفر ، في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، وهي اخر مبارياته بالدور الاول،بعد أن ضمن تأهله لنهائي البطولة غدا الاحد أمام المنتخب البرازيلي .



وتقام حاليا بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة لاول مرة في مصر ، مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر خلال الفترة من 22 الى 25سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



تفوق منتخب الفراعنة في شوطي المباراة ، رغم ان المنتخب الهولندي كان له السبق بالتهديف ، إلا ان لاعبي منتخب الفراعنة تداركوا اخطاءهم، بقيادة اللاعب الموهوب مجدي طلعت الذي ساهمت اهدافه الجمالية في حسم نتيجة الشوط لصالح منتخبنا الوطني، لينهوا الشوط الاول بنتيجة 7 / 5 .



وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو المنتخب على مجريات اللعب تماما واستغلوا كافة أخطاء لاعبي منتخب هولندا، ونجح مجدي طلعت في احراز اول ثنائية من هدف جمالي رائع ، ثم هدفين اخرين من رمية جزاء ، ليتقدم المنتخب بأربعة اهداف نظيفة، ثم تستمر السيطرة من جانب لاعبي الفراعنة ويتوالى احراز الاهداف حتى تصبح النتيحة 6/ 0 حتى الدقيقة السابعة من اللقاء ، قبل ان يتمكن لاعبو منتخب هولندا من العودة للمباراة باحراز 3اهداف ثم يختتم منتخبنا اللقاء بإحراز الهدف السابع لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بالشو ط الثاني 7/ 3 واللقاء باكتساح بنتيجة 2/ 0