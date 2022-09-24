تشكيل إسبانيا أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة بين منتخب سويسرا وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، إريك جارسيا، باو توريس، جوردي ألبا.

خط الوسط: سرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركو أسنسيو، بابلو سارابيا.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل المنتخب السويسري الترتيب برصيد 3 نقاط.