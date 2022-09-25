خناقة ساخنة على الهواء بين ضيوف عمرو أديب بسبب تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

وقعت مشادة ساخنة على الهواء بين ضيوف الإعلامي عمرو أديب حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وطالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بوضع حد أدنى لنفقة المتعة، ليرد عبد الفتاح نصار المحامي بالنقض قائلا: "نفقة المتعة مقررة في القانون منذ زمن لكن مطلوب آليات لتنفيذها أكثر من وضع الأساس".



وقال طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية،: "الرجل الذي يتزوج طبقا للقانون الحالي يعرف أن مصيره الحبس"، لافتا: "قبل ما اتحدث عن حد أدنى لنفقة المتعة لابد من أن يصحبه حد أدنى للأجور والمرتبات"، لترد النائبة أمل سلامة قائله: "رفع الحد الأدنى لنفقة المتعة من الممكن أن يقلل نسب الطلاق ويرجعوا لعقلهم ويبقوا حلويين".