عاجل
نشرة الرياضة .. تفاصيل خطابات الزمالك والفيفا بشأن صفقة سيف الجزيري .. تحرك الأهلي لضم لاعب جديد ..موعد الظهور الأول لـ موسيماني مع الأهلي السعودي نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل وفقا للقانون .. اعرف مهام الغرفة الصناعية أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة ساخنة على الهواء بين ضيوف عمرو أديب بسبب تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

الضيوف
الضيوف

وقعت مشادة ساخنة على الهواء بين ضيوف الإعلامي عمرو أديب حول  تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

txt

لن يتزوج إلا بإذن من الزوجة الأولى.. مفاجأة في تعديل قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

txt

قانون الأحوال الشخصية الجديد| إخطار الزوجة الأولى شرط التعدد وهذا جزاء المخالف

وطالبت النائبة  أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال  استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بوضع حد أدنى لنفقة المتعة، ليرد عبد الفتاح نصار المحامي بالنقض قائلا: "نفقة المتعة مقررة في القانون منذ زمن لكن مطلوب آليات لتنفيذها أكثر من وضع الأساس".


وقال  طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية،: "الرجل الذي يتزوج طبقا للقانون الحالي يعرف أن مصيره الحبس"، لافتا: "قبل ما اتحدث عن حد أدنى لنفقة المتعة لابد من أن يصحبه حد أدنى للأجور والمرتبات"، لترد النائبة أمل سلامة قائله: "رفع الحد الأدنى لنفقة المتعة من الممكن أن يقلل نسب الطلاق ويرجعوا لعقلهم ويبقوا حلويين".

 

خناقة على الهواء الإعلامي عمرو قانون الأحوال الشخصية أمل سلامة مجلس النواب طارق الجارحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ياسمين صبري لـ زوجها وسؤال عن الأمومة ..الفنانة تحسم الجدل | الاثنين

الذهب رخص اشتري بسرعة.. مفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-9-2022.. فيديو

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

بترشيح من كولر.. الأهلي يتفاوض مع مهاجم أفريقي بالدوري السويسري

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

مفاجأة.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة وفولو يكشف الحقيقة

العقل زينة .. خالد الغندور يعلق على أزمة سيف الجزيري

ترشيحاتنا

كانت بقولي إنها الشيف شربيني.. زوج في دعوى طلاق: مبتعملش غير شاي

أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

متى يغلق باب التوبة .. وهل تكفي النية لمن اقترف الفاحشة فمات؟

هبوط عالمي ومحلي ..أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الاحد 25-9-2022

الاقتصاد العالمي| لا مفر من الركود العاجل..هل تصبح الأوضاع أسوأ من 2008؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: دي عملية تجميل

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

شائعات وأكاذيب.. الحقيقة وراء البانيه الصيني المباع بالأسواق

بفستان مختلف.. زوجة رامى عياش في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

فيديو

أنا أشطر واحد ووجودى عامل قلق .. باسم سمرة يتحدى السقا ومحمد رمضان

بعد فيديو شيرين .. إلهام شاهين في وصلة رقص مع نفس الشاب

على نغمات الصالصا .. شيرين عبد الوهاب ترقص مع شاب جديد

فيديو حادث طريق السويس.. سائق يعرض حياته للخطر بقيادته المتهورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ