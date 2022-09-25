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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نبض الحياة: مشروع وقف النخيل لن يقف بعد الانتهاء من الألف فدان

عبدالعزيز رضا
عبدالعزيز رضا

قال عبد العزيز رضا، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، إن مشروع وقف النخيل ليس له نهاية، موضحا أنهم يواصلون العمل في المشروع بقاعدة "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".

 

وأضاف عبد العزيز رضا، في حواره مع الفنانة "نشوى مصطفى"، في برنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "مشروع وقف النخيل ليس مؤقتا وليس لدنيا تارجت معين في المشروع.. بدأنا بزراعة الألف فدان وحاليا في المرحلة الأخيرة".


وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة إلى المشروع لن يقف بعد الانتهاء من الألف فدان، مضيفا: "أطلقنا مبادرة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المشروع".

مؤسسة نبض الحياه نشوى مصطفى مشروع وقف النخيل وقف النخيل النخيل

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