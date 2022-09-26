عضو لجنة الدعوة بالأزهر: الأخلاق روح تسري في الدين الإسلامي

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن ديننا الإسلامي هو دين الأخلاق ، فليس فيه قسم من الأقسام اسمه الأخلاق ، الأخلاق روح تسري في الدين الإسلامي كله.

الإسلام دين الأخلاق

وأوضح «عبد الرازق» خلال برنامج «الدنيا بخير»، أن العقيدة أساسها أخلاق وكذلك العبادات والمعاملات والاستثمار والأخذ والعطاء والاختلاف فكل شيء في ديننا أساسه الأخلاق ، وبدون الأخلاق لا شيء ، فقال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) ، وقال عز وجل: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق - صالح الأخلاق).

وأضاف أنه عندما سئل: يا رسول الله فلانة تصوم كثيرًا وتصلي كثيرًا وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بمعنى أنه لا يوجد أخلاق ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: لا خير فيها هي في النار ، أما الأخرى تصوم وتصلي الفروض فقط إلا أنها لا تؤذي جيرانها ، فقال -صلى الله عليه وسلم- : هي في الجنة، إذن المدار على الأخلاق ، منوهًا بأن الأخلاق تكون مع الله والنفس والناس والإنسان والحيوان والبيئة وغير المسلمين ؛ لأن الأخلاق منظومة متكاملة .

وأشار إلى أننا بحاجة إلى وقفة مع النفس ونبدأ بمرحلة الاعتذار إلى الأخلاق، لأنها صارت مثل اليتيم الذي لا يجد له صاحب ، فالأخلاق بيننا كاليتيم على موائد على موائد اللئام، زمان كان من يخطئ يستحي أما الآن فالعكس يحدث حيث إن من يخطئ لا يعترف بخطئه بل ويتبحج ويتباهى به وهذا من أكبر الأزمات، مشيرًا إلى أن الكل يخطئ ولكن من يشعر بخطئه وبالندم ويعترف به فهذا يعني أنه لا يزال فيه خير، للأسف بعض الناس يخطئون ويتبجحون ويعالج الخطأ بالخطأ.