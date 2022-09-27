عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-9-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار  مع بداية  تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022، علي مستوي البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.
 

ومع ختام تعاملات أمس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية.


وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف الدولار لديه بلغ 19.46 جنيه للشراء و 19.53 جنيه للبيع 


وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "HSBC،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

وبلغ أقل سعر لـ  سعر الدولار  مقابل الجنيه كأدني سعر لدى بنك البركة بقيمة 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع في بنوك "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل الإسلامي، العربي الافريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار نحو 19.47 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي".

أعلي سعر 


بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنك " الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

مناسبة للمبتدئين.. اشتر فيات أونو بـ 40 ألف جنيه |صور

موضوعات متعلقة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-9-2022

أخبار التكنولوجيا| مواعيد طرح iPhone 14 في الأسواق ودولة عربية تحصل عليها أولا.. إنفينيكس تفاجئ الجميع بهاتف ينافس سامسونج وشاومي

51 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022

هل الجنة سهلة ؟.. 5 أعمال تجعلك من أهلها دون حساب

البيت الأبيض يكشف حقيقة إجراء اتصالات بين بايدن وبوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة شاب بعد فتح علبة لابتوب اشتراه عبر الإنترنت.. لن تصدق ماذا وجد

الهروب الكبير.. فرار 145 امرأة محبوسة من أكبر سجون هاييتي

أغلى شقة.. ترى حدود الكرة الأرضية وسعرها 220 مليون دولار بأمريكا

أجرت 6 عمليات تجميل.. صور بدرية طلبة قبل وبعد| شاهد

فيديو

في عيد ميلادها.. أروى جودة تكشف عن برجها المفضل وأسرار لأول مرة

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ