سعر الدولار في البنوك اليوم 27-9-2022

استقر سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022، علي مستوي البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.



ومع ختام تعاملات أمس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية.



وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف الدولار لديه بلغ 19.46 جنيه للشراء و 19.53 جنيه للبيع



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "HSBC،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

وبلغ أقل سعر لـ سعر الدولار مقابل الجنيه كأدني سعر لدى بنك البركة بقيمة 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع في بنوك "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فيصل الإسلامي، العربي الافريقي الدولي"



وسجل سعر الدولار نحو 19.47 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي".

أعلي سعر



بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع في بنك " الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي.