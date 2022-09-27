أخبار التكنولوجيا| مواعيد طرح iPhone 14 في الأسواق ودولة عربية تحصل عليها أولا.. إنفينيكس تفاجئ الجميع بهاتف ينافس سامسونج وشاومي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما هو بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفها الرائد الجديد Infinix ZERO ULTRA في عدد من الإعلانات التشويقية، حيث من المقرر أن ينافس هواتف متميزة من شركة سامسونج وشاومي، حيث سيحصل الهاتف على إمكانات فائقة للغاية.

أجرى أحد منشئى المحتوى على موقع الفيديو يوتيوب YouTube اختبار متانة لساعة آبل الذكية الجديدة Apple Watch Ultra التي أطلقتها شركة آبل الأمريكية مؤخرا والمخصصة لتحمل ظروف الطبيعة القصوى والرياضات والمغامرات الصعبة، ليثبت إذا كانت الساعة فعلا يمكنها تحمل مثل هذه الظروف أم لا.



يواجه رجل الأعمال، إيلون ماسك، أكبر تحدى له قبل موعد المحاكمة في 17 أكتوبر القادم، لانسحابه من صفقة شراء تويتر، حيث من المقرر أن يقضي الأيام القليلة المقبلة مع محامي تويتر لاستجوابه حول الخروج من الصفقة البالغة 44 مليار دولار.



ذكرت عدة تقارير خلال الأيام القليلة الماضية أن طرز Pro الأفضل في سلسلة هواتف iPhone 14 استطاع تحقيق مبيعات هائلة لشركة آبل بعد مئات الآلاف من طلبات الحجز المسبق لهذه الهواتف، حيث يعتبر هذا الطراز المفضل لدي الكثيرين لإمكاناتها الكبيرة، ولكن يبقى السؤال الأهم لدى المستخدمين هو متى ستقوم آبل بتوفير هذه الهواتف للأسواق؟.

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق الصور Google Photos من وجود عدد من المشكلات في الصور القديمة الخاصة بهم على التطبيق، وذلك بعد اكتشاف عدد من الصور قد تعرضت للتلف دون أسباب واضحة مما دفع المستخدمين للإبلاغ عن المشكلة.



كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يحضر مفاجأة للملايين من مستخدمي سامسونج، وهي ميزة انتظرها الكثير من مستخدمي أندرويد وعلى الأخص مستخدمي سامسونج، حيث سيمنحهم واتساب الوصول إلى التطبيق على أجهزة التابلت الخاصة بهم.