كاميرا 200 ميجابيكسل.. إنفينيكس تفاجئ الجميع بهاتف ينافس سامسونج وشاومي

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفها الرائد الجديد Infinix ZERO ULTRA في عدد من الإعلانات التشويقية، حيث من المقرر أن ينافس هواتف متميزة من شركة سامسونج وشاومي، حيث سيحصل الهاتف على إمكانات فائقة للغاية.

وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA سيأتى بشاشة من نوع OLED، قياس 6.8 بوصة ، بدقة 1080 بكسل، وبجودة + FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وشاشة مقاومة للمياه والغبار.

هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA

وسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بمستشعر Samsung ISOCELL HP1 من شركة سامسونج ، ومع مستشعر آخر بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر آخر بدقة 20 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 920 من شركة ميديا تيك، الذي يوفر اتصال 5G ، مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي ، مع نظام الشغيل أندرويد 12.

هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix ZERO ULTRA على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة ، تدعم الشحن السريع مع شاحن Thunder Charge ، بقوة 180 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم، ومساحة لبطاقتي SIM.