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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بفضل هذا المعالج.. هاتف أندرويد قادم ينافس iPhone 14 Pro Max

هاتف أندرويد قادم
هاتف أندرويد قادم سينافس iPhone 14 Pro Max

كشفت تسريبات أن هناك هاتف أندرويد قادم خلال الفترة المقبلة سيستطيع منافسة هواتف iPhone 14 Pro الجديدة من شركة آبل الأمريكية، وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 القادم من الجيل الثاني، والذي ستطلقه شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

وبحسب موقع TechRadar فإن معالج Snapdragon 8 Gen 2 سيحصل على عدد من التقنيات الكبيرة ، مع تحسينات عظيمة تتفوق على النسخ السابقة، كما سيكون بإمكان المعالج المنافسة مع معالج آبل الأحدث Apple A16 Bionic . 

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ومن المقرر أن تعلن شركة كوالكوم الأمريكية عن المعالج المطور  Snapdragon 8 Gen 2 في شهر نوفمبر القادم، وسيأتي مع "إصدار فائق التردد" قادر على تشغيل الساعة سرعات تصل إلى 3.4-3.5 جيجاهرتز ، وسيتم إدراجه في هواتف أندرويد الرائدة التي سيتم الإعلان عنها في نهاية العام الحالي 2022 ، أو مع بداية العام المقبل 2023 .

 

وفقا لـ TechRadar فإن أحد هذه الهواتف التي ستعمل بمعالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 2، ستكون هواتف Galaxy S23 الرائدة من سامسونج، وبالطبع سيكون من بينها هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد والذي سينافس مع هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max . 

 

وسيكون أكثر ما سيميز هاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra هو الكاميرا الرائعة التي سيحصل عليها، والتي ستقدم 200 ميجا بيكسل للمستشعر الرئيسي، وبذلك يكون الهاتف هو الأول من نوعه الذي يصدر بمثل هذه الكاميرا، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية ستحصل على 40 ميجا بيكسل، وستكون قادرة على تحمل ظروف الإضاءة المنخفضة،مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

 

 

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