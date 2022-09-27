البحث العلمي: مصر من أكثر دول العالم استثمارا في مجابهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مصر من أكثر دول العالم استثمارا فى مجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح محمود صقر، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن من بينها قطاع غيار المعدات الزراعية ويمكن تصنيعها بالداخل، مستدركا أن طالما في منتج محلي متوفر ويمكن تصنيعها محليا.



وأضاف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك منتجات تم تصنيعها بالفعل محليا، بعد أن كان يتم استيرادها، وتعد خطوة على الطريق.



يمكننا تصنيع الأجهزة الطبية

وتابع محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنه يمكننا تصنيع الأجهزة الطبية وقطع غيار المحركات الزراعية و تقاوي المحاصيل الزراعية.