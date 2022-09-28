عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

‏خبير بيئى: المخلفات المصرية بلغت 26 مليون طن و٦٠٪ منها عضوية

عبدالمسيح سمعان
عبدالمسيح سمعان

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، الخبير البيئى وأستاذ العلوم البيئية، إن المخلفات من الاسباب التي ادت الي التغيرات المناخية وان حجم المخلفات المصرية بلغت 26 مليون طن مضيفا الي أن حرق المخلفات ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون و هو أحد المسببات الرئيسية للتغيرات المناخية، وإذا تركناها فى الشوارع متراكمة سيؤدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأكد الدكتور عبدالمسيح سمعان خلال برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن صفيحة المخلفات المصرية تتكون من 60 % عضوى أى مخلفات غذائية، كما انه يخرج من المنزل الواحد نصف كيلو أغذية يوميا يلقى فى القمامة، وهو ما يهدر كمية كبيرة الغذاء، مضيفا الي ان لدينا ثقافة الشراء الكثير ووضعها على الترابيزة وهو إهدار للمواد الغذائية والتى يحتاج لها العالم فى ذلك الوقت.

وأشار الي أن حرق هذه المخلفات يتسبب فى إخراج ثانى أكسيد الكربون  وهو من الاسباب الرئيسية للتغيرات المناخية مضيفا الي أننا نرى عدد كبير من الحيوانات فى الشارع بسبب كثرة المخلفات، وبالتالي زادت عدد الأمراض وتلوث الهواء، ولذا يجب علينا إعادة صهر البلاستيك وإعادة تدوير الورق. 

ونبه علي ألا نلقى بأى غذاء صالح فى سلة المهملات، مضيفا  ،أن ثمرة البرتقال تأخذ 50 لتر مياه كى تصل إليك، والتفاحة تأخذ 70 لتر مياه.
 

عبدالمسيح سمعان العلوم البيئية التاسعة يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

ملخص وأهداف مباراة مصر وليبيريا (3-0)

ترشيحاتنا

حازم إمام : اتحاد الكرة ليست له علاقة بأزمة عقد الجزيري | فيديو

انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

كان ماشي زي القطر.. شوبير يُعلق على خسارة الزمالك أمام الترجي

عواقب كارثية لتغير المناخ.. دراسة تحذر من جفاف شديد يجتاح هذه الدول

هذا الذكر يغفر الذنوب ولو مثل زبد البحر .. الإفتاء تنصح به بعد الاستيقاظ من النوم

محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ