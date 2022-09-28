‏خبير بيئى: المخلفات المصرية بلغت 26 مليون طن و٦٠٪ منها عضوية

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، الخبير البيئى وأستاذ العلوم البيئية، إن المخلفات من الاسباب التي ادت الي التغيرات المناخية وان حجم المخلفات المصرية بلغت 26 مليون طن مضيفا الي أن حرق المخلفات ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون و هو أحد المسببات الرئيسية للتغيرات المناخية، وإذا تركناها فى الشوارع متراكمة سيؤدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى.



وأكد الدكتور عبدالمسيح سمعان خلال برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن صفيحة المخلفات المصرية تتكون من 60 % عضوى أى مخلفات غذائية، كما انه يخرج من المنزل الواحد نصف كيلو أغذية يوميا يلقى فى القمامة، وهو ما يهدر كمية كبيرة الغذاء، مضيفا الي ان لدينا ثقافة الشراء الكثير ووضعها على الترابيزة وهو إهدار للمواد الغذائية والتى يحتاج لها العالم فى ذلك الوقت.



وأشار الي أن حرق هذه المخلفات يتسبب فى إخراج ثانى أكسيد الكربون وهو من الاسباب الرئيسية للتغيرات المناخية مضيفا الي أننا نرى عدد كبير من الحيوانات فى الشارع بسبب كثرة المخلفات، وبالتالي زادت عدد الأمراض وتلوث الهواء، ولذا يجب علينا إعادة صهر البلاستيك وإعادة تدوير الورق.



ونبه علي ألا نلقى بأى غذاء صالح فى سلة المهملات، مضيفا ،أن ثمرة البرتقال تأخذ 50 لتر مياه كى تصل إليك، والتفاحة تأخذ 70 لتر مياه.

