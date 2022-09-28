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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تشارك متابعيها بـ صورة جديدة لها .. شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت هند صبرى “ لا تَلْقَ دَهْرَكَ إلاّ غَيرَ مُكتَرِثٍ » ما دامَ يَصْحَبُ فيهِ رُوحَكَ البَدنُ فمَا يُديمُ سُرُورٌ ما سُرِرْتَ بِهِ وَلا يَرُدّ عَلَيكَ الفَائِتَ الحَزَنُ ..أبو الطّيب المتنبّي ”.

 

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، وسيد رجب، ورزان جمال، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، وتامر نبيل، سلوى عثمان، ولارا إسكندر، وأحمد عز.

وعادت هند صبرى لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

احمد عز هند صبري كريم عبد العزيز ماجد المصري مروان حامد مصر

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