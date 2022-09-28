إزالة أكوام مخلفات البناء حول أسوار مدرسة التعليم الأساسى بأبي صقل بالعريش

طالب أهالي حي ابي صقل مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بسرعة إزالة اكوام مخلفات البناء التي تحيط باسوار مدرسة التعلم الأساسى الجديدة.. حتي يعود المظهر الجمالي للمنطقة المحيطة بالمدرسة ووجود مساحات تسمح بوقوف السيارات الملاكي ، والحفاظ علي المظهر الجمالي .

وأكد الأهالي، أن المدرسة دخلت الخدمة هذا العام ويجري قبول ملفات التلاميذ بالمرحلتبن الابتدائية والإعدادية لبدء الدراسة في المدرسة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

معدات المجلس

واستجاب اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، وذلك بالدفع بمعدات المجلس بالتنسيق رئاسة حي ابي صقل ، وقد تم إزالة أكوام الردش ومخلفات البناء من امام مدخل شاطئ ابي صقل بجوار محطه تحلية مياه البحر ، ومدرسة التعليم الأساسي الجديدة.





FB_IMG_1664290465536

FB_IMG_1664290431221