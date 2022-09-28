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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: كثرة استخدام العدسات اللاصقة قد تسبب فقدان البصر

عدسة لاصقة
عدسة لاصقة

قال الدكتور بيشوي غبريال، استشاري طب وجراحة العيون، إن كثرة استخدام العدسات اللاصقة يتسبب في التهاب الجفون، وحدوث تغيير في أنسجتها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سالي سمير، ببرنامج «حكاوي طبية» على قناة صدى البلد «قرحة العين من الأضرار التي قد تسببها العدسات اللاصقة، وأعراض القرحة تتمثل في ألم شديد وعدم القدرة على تحمل الضوء»، مردفا «لو القرحة مصحوبة بميكروبات قد يصل الخطر إلى حدوث عتامة بالقرنية وفقدان البصر».


وأضاف «توجد نسبة مخاطرة عالية جدا لاستخدام العدسات اللاصقة، لذلك يجب أن يكون استخدامها في أضيق الحدود»، محذرا من شراء عدسات لاصقة مجهولة المصدر.

وأردف «النوم بالعدسة اللاصقة سبب التهابات شديدة، إضافة إلى أن سوء العناية بالعدسات يسفر عن العديد من الأمراض»، ناصحا بعدم استخدام العدسة حال الشعور بأي عرض غير الطبيعي بالعين.

 

بيشوي غبريال استشاري طب وجراحة العيون العدسات اللاصقة النوم بالعدسة التهاب الجفون

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