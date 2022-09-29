دون وفيات.. انهيار عقار قديم يسفر عن إصابة 3 أشخاص شرقي الإسكندرية

انهار منزل قديم بمنطقة فلمنج شرقي الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ما أسفر عن إصابة 3 اشخاص من الأهالى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال شهود عيان إن الانهيار بدأ فى حوالى الساعة العاشرة مساءً، وسمع دوى انهيار شديد فهرع الأهالى ليجدوا المنزل ينهار، وقاموا باستخراج المصابين والاتصال بالنجدة.

وعلى الفور، توجهت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث والحماية المدنية، وتم قطع التيار الكهربائي والخدمات ووضع كردون حديدى حول العقار لمنع مرور المواطنين أسفل العقار وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، حيث قررت طلب ملف العقار من الحي.