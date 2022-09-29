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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 9791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2253 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3189 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 3574 نقطة.
 

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