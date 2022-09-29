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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يدفع بفريق طبي خلال مهرجان الخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية

أكد الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم الدفع بفريق من الطب البيطري علي أعلي مستوي للكشف ومتابعة كافة الجياد المشاركة في مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 26.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية تعمل على قدم وساق في تقديم كافة الخدمات البيطرية وتشارك في كافة الفعاليات الخدمية.

من جانبه فقد شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة – بلبيس» الصحراوي بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية والأصيلة.

 

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية بأرض الفروسية

شهد الافتتاح فقرات فنية وعروض رياضة وخيالة وفقرات تنورة وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

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