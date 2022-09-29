بيطري الشرقية يدفع بفريق طبي خلال مهرجان الخيول العربية

أكد الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم الدفع بفريق من الطب البيطري علي أعلي مستوي للكشف ومتابعة كافة الجياد المشاركة في مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 26.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية تعمل على قدم وساق في تقديم كافة الخدمات البيطرية وتشارك في كافة الفعاليات الخدمية.

من جانبه فقد شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة – بلبيس» الصحراوي بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية والأصيلة.

شهد الافتتاح فقرات فنية وعروض رياضة وخيالة وفقرات تنورة وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.