يوم توعوي لطلاب الامتياز لأول مرة بـ أسنان عين شمس

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، يوما توعويا لأطباء الامتياز ( الخاص - العام ) بالجامعات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، الدكتور رامي ماهر غالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة ، بحضور أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والسادة المحاضرين .

وفي كلمته الافتتاحية رحب الدكتور رامي غالي بطلاب الامتياز من الكلية وكليات طب الأسنان الأخري، مؤكدا انفراد كلية طب الأسنان لأول مرة بعقد مثل هذا اليوم التوعوي والذي يهدف إلى توعية طلاب الامتياز والطلاب الملحقين بسنة الامتياز بكيفية الاستفادة من الكلية وأقسامها ، وكيف يصبحوا مؤهلين لسوق العمل ، والحصول علي الدورات التدريبية والكورسات التي تساعدهم علي طبيعة العمل في مجال طب الأسنان فيما بعد .

وأضاف أن اليوم يشهد عقد عدة محاضرات علي مداره يحاضر خلالها أساتذة الكلية ، حيث يتحدثون عن طرق مكافحة العدوي وكيف استطاعت كلية طب الأسنان من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين بالكلية تطبيقها ، كذلك كيف يمكن لطالب كلية طب الأسنان أن يقوم بالعمل في مجالات مرتبطة بالمهنة كالعمل في شركات التأمين وتجارة الأسنان وغيرها إذا أراد ذلك ، وختاما محاضرة شيقة عن التصوير الفوتوجرافي وأهم الأدوات المميزة التي يستخدمها الطالب لتوثيق عمله بصورة جيدة ومناسبة لسوق العمل .

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة عين شمس متى تأسست ومتي تم إنشاء كلية طب الأسنان ومبانيها وأقسامها واهم المعامل والعيادات التي تتميز بها كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عن الجامعات الأخري كمعامل المحاكاه ، غرفة العمليات ، مركز الشفة الارنبية ، الأشعة المقطعية للوجه والفكين ، العلاج بالليزر والذي يخدم جامعات كثيرة ، مركز الحشوات الرقمية ، معمل الخلايا الجذعية والذي تنفرد به كلية طب الأسنان حيث أنها من الكليات القليلة التي اهتمت بدراسة وأهمية الخلايا الجذعية .