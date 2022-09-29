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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 45 متهما بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 45 عاطلا 4 أيام بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، خلال حملة أمنية موسعة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائي لفحصها.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بشن حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 45 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 9 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية حملة مكبرة شبرا الخيمة

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