رئيس مدينة مرسى علم يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للطرق

تابع اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتخطيط وتنظيم الشوارع الرئيسية وتركيب البلدورة والانترلوك.

خطة استثمارية تستهدف ظهور مرسى علم بالمظهر الحضاري



وأشار رئيس المدينة إلى أن الخطة الاستثمارية التي استهدفتها المدينة، جاءت لظهور مرسى علم بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال بجميع القطاعات الخدمية، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين.

وفى سياق أخر أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،عن عقد دورة تدريبية شملت تدريب 25 ممرضا وممرضة من جميع وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة على أساسيات الرعاية الأساسية.

جاء ذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة، بالتنسيق المشترك ما بين إدارة التمريض وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدور الفعال الذي يمثله التدريب المستمر للفرق الطبية والذي نجني ثماره في تطبيق المبادرات الرئاسية التي كشفت عن مرضى كثيرين تم تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم.