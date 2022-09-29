ربنا يصبرها.. والدة صيدلي حلوان تتلقى العزاء على المقابر بعد تشييع جثمانه

حرص أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية على تقديم العزاء لوالدة ولاء زايد صيدلي حلوان، خلال تشييع جثمانه بمقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

ووقفت والدة ولاء زايد تتلقى العزاء في ابنها على المقابر، بعد تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

تشييع جثمان صيدلي حلوان

وشيع المئات من أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية مساء اليوم، جثمان الصيدلي ولاء زايد "صيدلي حلوان" والذي لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس في حلوان بمحافظة القاهرة.



وشهد جنازة وتشييع جثمان صيدلي حلوان ولاء زايد، زحاما شديدا من أهالي المنوفية واهالي الضحية، الذين تجمعوا لتشييع الجثمان لمثواه الاخير.

سقوط صيدلي حلوان من الطابق الخامس

كان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة قد تلقي إخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمباحث قسم شرطة حلوان بسقوط شخص من علو من عقار سكني بدائرة القسم .

انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص والتحري سقوط طبيب صيدلي من شرفة منزله بالطابق الخامس بسبب خلافات مع عائلة زوجته الأولى وإجباره علي تطليق زوجته الثانية بعد اكتشافهم تلك الزيجة، كما تبين أن مشادة نشبت مع أفراد عائلة زوجته الأولي قبل وقوع الحادث بقليل ، وقام بمغافلتهم وألقي بنفسه من منزله ليلقي مصرعه في الحال بعد اتهامه بالاستيلاء علي 25 ألف جنيه منها.