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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقاتل..علي معلول يبعث برسالة إلى حمدي فتحي احتفالاً بعيد ميلاده

علي معلول وحمدي فتحي
علي معلول وحمدي فتحي

احتفل اللاعب علي معلول لاعب النادي الأهلي باللاعب حمدي فتحي في عيد ميلاده، وذلك عبر نشر صورة لهما علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر علي معلول في الصورة برفقة حمدي فتحي وعلق قائلا :"كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وعقبال مليون سنة يا مقاتل".

كاف يحتفي بعيد ميلاد نجم الأهلي .. بطولات وأرقام حمدى فتحي

يذكر أن احتفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عبر موقعه الرسمي بعيد ميلاد حمدي فتحي نجم خط الوسط فى النادي الأهلي بعدما أتم اليوم عامه الـ 28 حيث انه من مواليد 29 سبتمبر في محافظة البحيرة.

وساهم حمدي فتحي رفقة النادي الأهلي في حصد العديد من البطولات القارية ونجح في قيادة خط الوسط عن جدارة واقتدار.

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