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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة" تعلن عن تخفيض ٢٠٪؜ للتذاكر الخاصة بالطلاب العائدين إلى الصين لاستكمال دراستهم

صدى البلد


 

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، واستجابة لطلبات شباب الدارسين في الصين، فقد تم التنسيق مع الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ضمن  آليات التعاون بين وزارتيّ الطيران والهجرة لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج، حيث تم الموافقة علي طرح تذاكر طيران مخفضة للطلبة المصريين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية العائدين للدراسة وذلك علي متن رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض ٢٠٪؜ من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران  ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية مشيرة إلى أن نسبة التخفيض سيتم مراجعته بشكل دوري من قبل الشركة لدراسة إمكانية تقديم المزيد من العروض وفقا للأماكن المتاحة علي أن يتم الحصول  علي التخفيض للدارسين بالخارج بتقديم صورة فيزا لغرض الدراسة و صورة ID الجامعة الصينية.

وقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جزيل الشكر للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وذلك على التعاون والتنسيق السريع للوصول لهذه الأسعار المخفضة لطلابنا الدارسين بالخارج، ولسرعة الاستجابة من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم خلال زياراتهم لوطنهم، في إطار حزمة متكاملة مقترحة من وزارة الهجرة على الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على محاورها وعرضها على مجلس الوزراء.

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