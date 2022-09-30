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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق باب التنسيق اليوم.. إجراءات التقديم بكليات جامعة الأزهر 2022

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر

منحت جامعة الأزهر فرصة أخيرة  للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة من خلال فتح باب التقديم لتنسيق طلاب جامعة الأزهر والذى ينتهي اليوم يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الأزهر على مصلحة الطلب والتيسير عليهم.

 

وتسعى جامعة الأزهر إلى التسهيل على الطلاب والتيسير عليهم من خلال فتح باب تنسيق جامعة الأزهر مرة أخري للمتخلفين حيث أكد  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد الشربينى، أن هذا القرار يأتى من المنطلق الإنسانى فى التيسير على أولياء الأمور حتى لا يضيع عام من عمر الطالب.

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باقي ساعات قليلة.. خطوات تعديل الترشيح في تنسيق الأزهر 2022

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بعد إعلان تنسيق الأزهر 2022.. رابط طباعة بطاقة الترشيح لجميع الطلاب

جاء قرار فتح باب التنسيق للطلاب المتخلفين عن تقديمات جامعة الأزهر لكافة الأقسام العلمي والشعبة الإسلامية والأدبي، حيث يمكن للطالب أن يسجل رغباته من خلال موقع التنسيق .

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

- تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الأزهر شهادة الميلاد

-كما يجب على الطالب إحضار  4 صور من شهادة الثانوية

-  ويتوجب على الطالب أن يحضر من بين الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الأزهر  ورقة الترشيح بعد ظهو نتيجة التنسيق

- كما يجب على الطالب إحضار  6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر

- كا يلزم الطالب بتحضير 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4×6 ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

-  وبالنسبة للذكر يجب على الطالب احضار  استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة

مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية

وأتاحت جامعة الأزهر للطلاب المتخلفيت لى التقديمات العمل على تسجيل رغباتهم من خلال موقع التسيق عبر الجهاز الخاص بهم أو التوجه إلى المعامل التى وفرتها جامعة الأزهر للطلاب من أجل تسهيل تسجيل رغباتهم من بينها معامل كلية الهندسة بنات، و معمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين.

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كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تنظم أسبوع الإرشاد الأكاديمي لاستقبال الطلاب الجدد

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وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

درجات تنسيق جامعة الأزهر 2022

تتضمن درجات تنسيق جامعة الأزهر 2022 مايلي :- 

- توحيد الحد الأدنى لكليتي الطب البشري بنين وبنات الأزهر بأسيوط 616 درجة

- توحيد الحد الأدنى لكليتي الطب البشري بنين وبنات دمياط 620 درجة

- توحيد الحد الأدنى لكليتي الصيدلة بنين وبنات الأزهر بالقاهرة 607 درجة

توحيد الحد الأدنى لكليتي طب الأسنان بنين وبنات الأزهر بالقاهرة 615 درجة

- توحيد الحد الأدنى لكليتي الهندسة بنين وبنات الأزهر بالقاهرة 591 درجة

- كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا 584 درجة

- كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة 586 درجة 90 %

- المعهد الفني للتمريض جامعة الأزهر بالقاهرة 565 درجة 87 ٪

- كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 533 درجة 82 %

- كلية الهندسة الزراعية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 530 درجة 82 %

- كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة القسم تخصص عام 371 درجة

- كلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تخصص عام 348 درجة

- كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة قسم اللغة الإنجليزية بمصروفات 457 درجة

- كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا 370 درجة

أكواد دفع مصروفات جامعة الأزهر 

ويمكن للطالب دفع مصروفات جامعة الأزهر للكليات المختلفة عبر الأكواد التى أعلنتها الجامعة والتى تتضمن مايلي :- 

- بالنسبة للمصروفات الدراسية 645.

- مأما ظروف المدينة الجامعية 6450.

- وفيما يخص مصروفات المدينة الجامعية 6451.

- أما بالنسبة مصروفات الدراسات العليا 6452.

- وفيما يخص مصروفات الوافدين 62980.

- أما عن مصروفات المكتبة الرقمية 62981.

- وفيما يخص اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات 788.

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