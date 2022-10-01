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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل

صدى البلد

سكن لكل المصريين..ساعات وتفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،  باب الحجز وسحب كراسات شروط وسداد مقدمات جدية الحجز ومصروفات المشروع القومي للإسكان منخفض ومتوسط التكاليف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين  3"، بداية من غدا الأحد، حتي يوم 27 من نفس الشهر لكل المواطنين من مبادرة سكن لكل المصريين 3، وذلك بكافة مكاتب البريد علي مستوي المحافظات المشمولة بعمليات طرح الوحدات السكنية.


شقق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات

يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

سكن لكل المصريين

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الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:

 

1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

4-  شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

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الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص

للحجز في شقق الإسكان بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم لحجز شقق الإسكان.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

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