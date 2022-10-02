صعوبة في البلع وثقل الصوت.. 6 أعراض لسرطان الغدة الدرقية

السرطان مرض قاتل العضو الذي ينمو فيه معروف بهذا الاسم يعد سرطان الغدة الدرقية مثالاً على ذلك أيضًا الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في رقبتك. تفرز هذه الغدة أهم الهرمونات في الجسم والتي تعتبر مهمة لمعدل ضربات القلب وضغط الدم.ينظم درجة حرارة الجسم ووزنه .

بصرف النظر عن هذا ، فإنه يعمل أيضًا على التحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم. في مثل هذه الحالة ، أي نوع من المشاكل في هذه الغدة يمكن أن يعرض حياتك للخطر،



ما مدى خطورة سرطان الغدة الدرقية؟

الاكتشاف المبكر للسرطان يجعل علاجه أسهل. على الرغم من أن الناس نادرًا ما يموتون من سرطان الغدة الدرقية ، فإن تجاهل شدته يمكن أن يجعلك أقرب إلى الموت. هناك العديد من أنواع سرطان الغدة الدرقية ، بعضها له طبيعة تنتشر بسرعة إلى العظام وأجزاء أخرى من الجسم. في مثل هذه الحالة ، تكون رئتيك في خطر أكبر.

بسبب سرطان الغدة الدرقية



وفقًا لـ NHS ، يحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تطور خلايا الغدة الدرقية تغييرات في حمضها النووي. التي تخبر الخلايا بما يجب القيام به. التغييرات ، التي يسميها الأطباء الطفرات ، تخبر الخلايا بالنمو. عندما تكون هذه الخلايا حية عندما تموت الخلايا السليمة بشكل طبيعي. والخلايا التي تتراكم بهذه الطريقة تشكل ورمًا.

ما هي أنواع سرطان الغدة الدرقية

هناك 4 أنواع رئيسية من سرطان الغدة الدرقية ، وتشمل سرطان الحليمي ، وسرطان الجريب ، وسرطان الغدة الدرقية النخاعي ، وسرطان الغدة الدرقية الكشمي. يشار أحيانًا إلى السرطان الحليمي والجريبي باسم سرطان الغدة الدرقية المتمايز. هم أكثر قابلية للعلاج من الأنواع الأخرى.

أعراض سرطان الغدة الدرقية



وفقًا لمايو كلينك ، فإن معظم سرطانات الغدة الدرقية ليس لها أعراض أو علامات مبكرة. ولكن مع تقدم سرطان الغدة الدرقية ، قد تواجه بعض التغييرات.

نتوء في الرقبة

تصلب الرقبة

ثقل الصوت

صعوبة في البلع

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة

آلام الرقبة والرقبة



عوامل خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

يصيب سرطان الغدة الدرقية النساء أكثر من الرجال. يعتقد الخبراء أن هذا قد يكون بسبب ارتباطه بهرمون الاستروجين. إلى جانب ذلك ، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاع يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. بصرف النظر عن هذا ، فإن هذا المرض وراثي أيضًا. تشمل أنواع سرطان الغدة الدرقية الجينية سرطان الغدة الدرقية النخاعي وسرطان الغدة الدرقية الحليمي.

كيفية الوقاية من سرطان الغدة الدرقية



من المهم فحص سرطان الغدة الدرقية والوقاية منه وتشخيصه في الوقت المناسب. يمكن استخدام العديد من الأدوات للوقاية من سرطان الغدة الدرقية واكتشافه. الحد من الإشعاع ومعرفة التاريخ الطبي لعائلتك والفحوصات الذاتية وزيارات الطبيب المنتظمة والحفاظ على نمط حياة صحي باستخدام الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية والرقبة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.