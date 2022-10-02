مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية تتفقد فصول مدرسة الشهيد محمود أبو المجد

تفقدت منذ قليل فاتن مدكور مدير عام إدارة ٦ أكتوبر التعليمية سير العملية التعليمية في مدرسة الشهيد / محمود أبوالمجد للتعليم الأساسي.



وكان في استقبالها صابر عبداللطيف مدير المدرسة، وقامت مدير عام إدارة ٦ أكتوبر التعليمية بالمرور على الفصول الدراسية ، وتابعت سير العملية التعليمية والتزام الجميع بتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أعلنت معظم مدارس الجمهورية مع بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، مجموعة من التعليمات والضوابط الملزمة للطلاب طوال العام الدراسي.

حيث شددت معظم المدارس على ضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة في الفترة الصباحية الساعة ٧.٣٠ صباحا.

كما تم التأكيد على أنه يمنع نهائيا اصطحاب الطلاب للموبايل داخل المدرسة بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم.

وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتزويده بالأدوات اللازمة للتعقيم المستمر وعدم تبادل الأدوات مع زملائه.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة الالتزام التام بالزي المدرسي، ومنع الطلاب من عمل قصات الشعر التى تتنافى مع الآداب العامة، والالتزام بالمظهر اللائق داخل المدرسة.

كما تقرر أن يمنع نهائيا ارتداء الحظاظات والخواتم والسلاسل، والتأكيد على الطالب بالمحافظة على نظافة المدرسة بعدم إلقاء المخلفات إلا فى المكان المخصص لها وعدم الكتابة على الجدران.

وتم التشديد كذلك على التعامل باحترام مع الجميع معلمين وطلاب وعدم إيذاء الأخرين سواء نفسيا أو بدنيا.

وبدأت الدراسة اليوم الأحد في مدارس المحافظات التي كانت إجازة أمس السبت، وهي محافظات: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح”.

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة

اول يوم دراسة في مدارس الجيزة