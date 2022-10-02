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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ثنائية فيرمينو أمام برايتون.. مجدي عبدالغني يكشف سر تألقه بصورة كوميدية

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورة له برفقة اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو عبر حسابة بموقع تويتر.

 

وظهر مجدي عبد الغني وفيرمينو بنفس القميص، وعلق مجدي عبد الغني قائلا: فيرمينو من ساعة ما قلدني ولبس نفس قميصي، ورجله بقيت مظبوطة علي الجون علي طول.

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وكان قد تغنى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح.

 

وكشف فيرمينو عن فريق الأحلام الخاص به والمكون من 5 لاعبين زاملهم وهم أليسون بيكر، الهولندي فيرجل فان دايك، فابينيو، فيليبي كوتينيو ومحمد صلاح.

 

وقال فيرمينو عن محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "إنه لشرف عظيم أن ألعب إلى جانبه ، لدينا رابط قوي داخل وخارج الملعب."

 

وأضاف:" إنه لاعب رائع وشخصية رائعة. إنه لشرف كبير أن ألعب معه وآمل أن نواصل إسعاد الجماهير لسنوات قادمة."

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