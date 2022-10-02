خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /الأحد/، رسالة خطية من رئيس التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية /واس/ أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله السفير التشيكي لدى المملكة يوراي كوديلك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.