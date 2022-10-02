إحالة أوراق شخصين للمفتي لاتهامها بقتل سائق توك توك في البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر محمد عبده، إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب محمد المناخلي سائق توك توك بمدينة إيتاى البارود إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى اعدامهما وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا يفيد وجود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاي البارود مصاب بطعنات نافذة بالجسم أدت إلي وفاته .

وكشفت التحريات الأمنية أنه أثناء عودة المجني عليه لمنزله لاحظ وجود لص يحاول سرقة "توك توك" خاص بزوج شقيقته وعندما حاول منعه من السرقة قام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وفر هاربا مع أخر كان بينتظره داخل سيارة وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهما "م.ع، 26 عاما "و ه.ر".

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت قرارها السابق.