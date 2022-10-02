عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق شخصين للمفتي لاتهامها بقتل سائق توك توك في البحيرة

إحالة أوراق المتهمين
إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر محمد عبده، إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب محمد المناخلي سائق توك توك بمدينة إيتاى البارود إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى اعدامهما وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفاة فتاة وإصابة 15 آخرين.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة مدرسة المعتمدية

بعد إصابة طالبات في انهيار سور.. لجنة هندسية لمعاينة مبنى مدرسة المعتمدية


وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا يفيد وجود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاي البارود مصاب بطعنات نافذة بالجسم أدت إلي وفاته .

وكشفت التحريات الأمنية أنه أثناء عودة المجني عليه لمنزله لاحظ وجود لص يحاول سرقة "توك توك" خاص بزوج شقيقته  وعندما حاول منعه من السرقة قام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وفر هاربا مع أخر كان بينتظره داخل سيارة وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهما "م.ع، 26 عاما "و ه.ر". 

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى  تداولت القضية وأصدرت قرارها السابق.

البحيرة محكمة الجنايات مفتى الجمهورية السرقة محكمة جنايات سرقة توك توك الأجهزة الامنية اعدام ايتاى البارود سائق توك توك محكمة جنايات دمنهور فتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

موضوعات متعلقة

نشوب حريق داخل مصنع دهانات بمركز إدكو في البحيرة

مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة.. شاهد

قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود بمركز وادي النطرون بالبحيرة

حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

تسليم 168 نظارة طبية بقرية الإمام مالك بوادي النطرون

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ملاكى أودى بحياة سيدتان وإصابة شخص بالبحيرة

مصرع سيدتين وإصابة شخص في انقلاب سيارة بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص مع جرار بالبحيرة.. صور

ترشيحاتنا

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

طارق حامد وحجازي أساسيان.. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والنصر بالدوري السعودي

لن يبقى دون رد.. الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام لعناصره في زهدان

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

فوضى وضحايا .. أحداث شغب في مباراة ديربي إندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ