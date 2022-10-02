للمرة الـ20 على التوالي.. إيسترن كومباني تفوز ببطولة الجمهورية للشركات الـ55 ببورسعيد

استمرت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تحقيق إنجازاتها في المجال الرياضي، بفوزها ببطولة الجهورية للشركات لتصبح بطل الجمهورية للشركات للعام العشرين على التوالي في دورتها رقم 55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - التي أقيمت بمحافظة بورسعيد.

وقالت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"فى بيان اليوم ،أن حفل ختام الدورة رقم 55 اليوم اقيم علي استاد المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي سلم الدرع العام للبطولة للأستاذ هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في احتفالية مميزة شهد حضورها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن جانبه، قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" "أشعر بالفخر بما حققه نحو 1000 لاعب من الشركة الشرقية في تحقيق إنجاز الفوز بالبطولة للعام العشرين على التوالي واستحواذهم علي درع العمومي ودرع الرواد ودرع ذوي الهمم ودرع الثقافة والفنون ، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بالاهتمام وتطوير النشاط الرياضي للشركة والحرص على حصد البطولات بجميع الرياضات المختلفة، وأعرب هاني أمان عن سعادته لإطلاق أسم الراحل الدكتور "حسني غندر" رئيس اتحاد الشركات الأسبق على بطولة الجمهورية.

ويذكر أن الشركة الشرقية فازت بالنسخة الـ 55 بالبطولة، لتصبح حامل اللقب للمرة العشرين على التوالي، وشارك بالبطولة أكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 شركة، حيث بدأت فعاليات ​البطولة بإطلاق الشعلة من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 31 يوليو 2022.

نبذه عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني":

يشار الى أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2008)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.