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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة.

وشنت الأحياء عددا من الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.

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وفي هذا الصدد، قادت المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية يرافقها اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول حملة مكبرة لإزالة 5 حالات بناء مخالف بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن تعديات ببناء أسوار علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم بامتداد الطريق، وقد تم التحفظ على المواد والمعدات المضبوطة، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

وفي حي المنتزه أول أشرف اللواء محمد، عبدالله  رئيس الحى يرافقه المختصين ووحدة الإزالة الفورية، وادارات الأزمات،  والمتابعه الميدانيه بالتوجه العاجل لإيقاف أعمال هدم وبناء بدون ترخيص ب 18 شارع مسجد سيدي بشر ، وكذلك أعمال بناء مخالف بشارع القاهره خلف 149 سيدي بشر قبلي ، وتم وقف الأعمال، والتحفظ علي المعدات، واتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين.

 

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