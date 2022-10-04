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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة وسط الناس بـ 1000 حفلة.. أول تعليق من محمد رمضان بعد إلغاء حفل الإسكندرية

صدى البلد

علق الفنان محمد رمضان على إلغاء حفلته بمدينة الإسكندرية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب رمضان منذ قليل:  معندكش على الأرض محبتي .. ولا عندك عزوة بجد.. ليلة وسط الناس بـ 1000 حفلة.. اللهم ديمها نعمة.
 

إلغاء حفل محمد رمضان 

 

أكدت مصادر خاصة لصدى البلد عن إلغاء حفلة الفنان محمد رمضان في مدينة  الإسكندرية بعد الجدل المستمر الذي شهدته الأيام الماضية وموجة الغضب والرفض له بالمدينة الساحلية.

 

سوريا تنفى إقامة حفل لمحمد رمضان 

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفل هناك خلال الفترة المقبلة. وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

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