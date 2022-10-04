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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. تعرف على متوسط أعمار الرجال والسيدات في مصر

صدى البلد

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بعنوان "كبار السن في مصر والعالم"

وأشار المركز الي أنه وفقًا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام، سلط مركز المعلومات الضوء على شريحة مهمة بالمجتمع المصري وهي "كبار السن"؛ حيث أشار إلى أنه عالميًّا، يُتوقع أن يصل عدد كبار السن في الفئة العمرية (60-65 عامًا) إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80٪ منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. 



كما أشار إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى6.9 ملايين في 2022، منهم 3.7 ملايين من الذكور، و3.2 ملايين من الإناث. وأن يصبح "العمر المتوقع للحياة" للذكور69.7 سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقًا لتقديرات السكان في يوليو 2022.

ومن ضمن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، فقد وصل عدد مؤسسات رعاية المسنين في 2021 إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية. فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعي للأسر التي يرعاها مسنون حوالي 37 مليون جنيه، لإجمالي 6472 أسرة.

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