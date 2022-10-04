عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام حكماء المسلمين يهنئ مصر والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

هنأ الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الأمين العام في تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وبلادي الحبيبة مصر المحروسة بخير وسلام بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة". 

داعيًا الله أن يوفِّق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفعة الوطن والنهوض به.

وقدَّم المستشار عبدالسلام تحية إجلالٍ وتقديرٍ للقوات المسلحة الباسلة، وأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة واستقلال مصر.

وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتحرير أرض سيناء الحبيبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز مباشر الآن 1-0 لحظة بلحظة في دوري الأبطال

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ترشيحاتنا

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

خادمة إثيوبية تنحر طفلة سعودية حتى الموت

بالدرع والخوذة.. خريج أزهري يمثل مشهدا تاريخيا داخل الفصل لتوصيل المعلومة للطلاب

تفاصيل أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أكثر سيارة كورية مبيعاً في مصر خلال 2022 .. تفاصيل

أشهر حلويات المولد.. حضرى الملبن والفولية والنوجا فى دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات لاتعرفها عن جدري القرود .. مش بس البثور

أشهر حلويات المولد.. حضرى الملبن والفولية والنوجا فى دقائق

الأكلة المذهلة للنساء.. طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بسرعة

دراسة تكشف كارثة فى مشروبات الدايت لن تتوقعها

فيديو

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

عالم مجنون| وفاة طفل بسبب تيك توك ما القصة؟.. فيديو جراف

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ