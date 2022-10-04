أمين عام حكماء المسلمين يهنئ مصر والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الأمين العام في تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وبلادي الحبيبة مصر المحروسة بخير وسلام بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة".

داعيًا الله أن يوفِّق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفعة الوطن والنهوض به.

وقدَّم المستشار عبدالسلام تحية إجلالٍ وتقديرٍ للقوات المسلحة الباسلة، وأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة واستقلال مصر.

وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتحرير أرض سيناء الحبيبة.