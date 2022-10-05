عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 28 .. انفجار ضخم بمسجد في أفغانستان

انفجار مسجد بأفغانستان
انفجار مسجد بأفغانستان

وقع انفجار في مسجد بالقرب من مجمع وزارة الداخلية لحركة طالبان، حيث يعد الموقع شديد التحصين.

ولم يذكر المسؤولون على الفور أي عدد من الضحايا حصيلة الانفجار أو طبيعته، إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النفعي تاكور أكد وقوع التفجير في مسجد بالقرب من وزارة الداخلية، مضيفًا أن التحقيق جار.

الحصيلة الأولى للضحايا

ووفقًا لوكالة “طلوع نيوز” الأفغانية، لفت تاكور إلى أن زوار الوزارة وبعض الموظفين كانوا يؤدون الصلاة في المسجد وقت الانفجار، إذ بلغت الحصيلة الأولية للتفجير 3 قتلى و25 جريحًا.

ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة آمنة بجوار مطار كابول الدولي.

ويأتي الانفجار بعد يومين فقط من قيام انتحاري بتفجير عبوة ناسفة في مركز كاج التعليمي في كابول.

ونظمت الطالبات الأفغانيات مظاهرات وسط بلخ تطالب طالبان بضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

ووصلت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري في مركز كاج التعليمي إلى 43 ضحية. 

تصعيد كبير .. طالبان تحظر استخدام العملة الباكستانية في أفغانستان

باحثة: المقاتلون الأجانب كانوا نواة لتكوين تنظيم القاعدة في أفغانستان.. فيديو

انفجار الصلاة وزارة الداخلية تفجير المسجد طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على 6 قوانين باتفاقيات التزام بترولية

الغانم: الكويت شاركت كتفا بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر

لهذا السبب.. القومي للكبد بالمنوفية: إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء خطوة عظيمة

وسط انتصارات أوكرانية.. تصريحات متضاربة من كييف وموسكو بشأن المناطق المنضمة لروسيا

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

مش بتعرف تدخل الحمام.. صاحبة أطول أظافر في العالم تتحدث عن معاناتها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

بعد تصريح العرسان بقوا كتير.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

مميتة .. تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب هذه العادة

مجوهرات لافتة.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال | شاهد

فيديو

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ