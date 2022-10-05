مصرع وإصابة 28 .. انفجار ضخم بمسجد في أفغانستان

وقع انفجار في مسجد بالقرب من مجمع وزارة الداخلية لحركة طالبان، حيث يعد الموقع شديد التحصين.

ولم يذكر المسؤولون على الفور أي عدد من الضحايا حصيلة الانفجار أو طبيعته، إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النفعي تاكور أكد وقوع التفجير في مسجد بالقرب من وزارة الداخلية، مضيفًا أن التحقيق جار.

الحصيلة الأولى للضحايا

ووفقًا لوكالة “طلوع نيوز” الأفغانية، لفت تاكور إلى أن زوار الوزارة وبعض الموظفين كانوا يؤدون الصلاة في المسجد وقت الانفجار، إذ بلغت الحصيلة الأولية للتفجير 3 قتلى و25 جريحًا.

ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة آمنة بجوار مطار كابول الدولي.

ويأتي الانفجار بعد يومين فقط من قيام انتحاري بتفجير عبوة ناسفة في مركز كاج التعليمي في كابول.

ونظمت الطالبات الأفغانيات مظاهرات وسط بلخ تطالب طالبان بضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

ووصلت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري في مركز كاج التعليمي إلى 43 ضحية.