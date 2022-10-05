عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يهزم أهلي حلب السوري 99-52 في افتتاح البطولة العربية للسلة

سلة الإتحاد السكندري
سلة الإتحاد السكندري

 

افتتح فريق الإتحاد السكندري لكرة السلة مشوار في البطولة العربية رقم 34 المقامة بالكويت بفوز علي فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 99 / 52

وسيطر نادي الإتحاد السكندري مبكرا علي احداث اللقاء ونجح في توسيع الفارق منذ الفترة الأولي وتألق المحترف ديكيس ونجح في تسجيل18 نقطة  كأعلى معدل بين لاعبي الفريق .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

الفترة الأولي : 25 / 11 الإتحاد السكندري 
الفترة الثانية : 53 / 27 الإتحاد السكندري 
الفترة الثالثة : 73 / 41 الإتحاد السكندري 
الفترة الرابعة : 99 / 52 الإتحاد السكندري

ويلتقي فريق الإتحاد السكندري غدا مع نظيره أهلي بني غازي الليبي في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولي .

سلة الاتحاد السكندري كرة السلة نادي الاتحاد السكندري البطولة العربية نادي الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

ترشيحاتنا

بوتين يواصل الخسارة.. أمريكا تصدم روسيا بشأن مسار حرب أوكرانيا

مسابقة جديدة لـ وظيفة معلم مساعد.. و 8 شروط للتعين بالقانون

جماهير الأهلي بالكويت تهتف للخطيب في البطولة العربية للسلة.. فيديو

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

كذب رويترز.. وزير الطاقة السعودي يستعين بمسرحية لعادل إمام للرد على "صحفية"

استعدادا للهجوم .. قراصنة روس يستهدفون أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بالحجاب.. صور تكشف جمال منى فاروق | شاهد

تصيب الأطفال بالتسمم.. لا تضعي هذه الأطعمة في اللانش بوكس

احذر .. استخدام هذا النوع من الأكياس يؤثر على الخصوبة

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تشارك جمهورها أحدث صورها | شاهد

فيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

حذر من خطورة الشائعات.. رسائل هامة من السيسي في احتفالية المولد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ