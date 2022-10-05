الاتحاد السكندري يهزم أهلي حلب السوري 99-52 في افتتاح البطولة العربية للسلة

افتتح فريق الإتحاد السكندري لكرة السلة مشوار في البطولة العربية رقم 34 المقامة بالكويت بفوز علي فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 99 / 52

وسيطر نادي الإتحاد السكندري مبكرا علي احداث اللقاء ونجح في توسيع الفارق منذ الفترة الأولي وتألق المحترف ديكيس ونجح في تسجيل18 نقطة كأعلى معدل بين لاعبي الفريق .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

الفترة الأولي : 25 / 11 الإتحاد السكندري

الفترة الثانية : 53 / 27 الإتحاد السكندري

الفترة الثالثة : 73 / 41 الإتحاد السكندري

الفترة الرابعة : 99 / 52 الإتحاد السكندري

ويلتقي فريق الإتحاد السكندري غدا مع نظيره أهلي بني غازي الليبي في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولي .