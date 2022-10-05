عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يقبّل طفلا موهوب فنيًا قبل غنائه عاش اللي قال | فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قام الإعلامي أحمد موسى، بتقبيل أحد الأطفال الموهوبين فنيًا الموجودين باستوديو على مسئوليتي، حيث كان يؤدي إحدى الأغنيات الوطنية.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نصر السادس من أكتوبر أعاد الكرامة للأمة العربية، مؤكدا أن الجيش موجود على كل الأراضي المصرية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن تضحيات الجيش لم تتوقف عند حرب أكتوبر لكنها مستمرة حتى اليوم، لافتا إلى استمرار ارتقاء الشهداء للآن.

ولفت إلى أن الجيش المصري لا يزال يتصدى للإرهاب الذي يستهدف أن تكون مصر دولة غير آمنة، إلا أن القوات المسلحة تواصل تحقيق الانتصارات.

وتابع: "في أكتوبر انتصرنا على العدو الإسرائيلي والآن جيشنا العظيم بيحرر بلدنا من الإرهاب اللي عاوز يدنس أرضنا".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

الاتحاد المنستيري: نتمنى أن نعبر على حساب الأهلي إلى دور المجموعات.. فيديو

اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

غرامة 200 ألف.. الإلزام بإخطار الجهات المختصة بعدد العاملين ووظائف ذوي الهمم

بلينكن يعلن وصول باقر نمازي الإمارات بعد مغادرته إيران

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميًا

الدولار يخالف التوقعات ويهوى عالميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. أول ظهور لسالي عبد السلام بعد زفافها | شاهد

طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ