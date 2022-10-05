أحمد موسى يقبّل طفلا موهوب فنيًا قبل غنائه عاش اللي قال | فيديو

قام الإعلامي أحمد موسى، بتقبيل أحد الأطفال الموهوبين فنيًا الموجودين باستوديو على مسئوليتي، حيث كان يؤدي إحدى الأغنيات الوطنية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نصر السادس من أكتوبر أعاد الكرامة للأمة العربية، مؤكدا أن الجيش موجود على كل الأراضي المصرية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن تضحيات الجيش لم تتوقف عند حرب أكتوبر لكنها مستمرة حتى اليوم، لافتا إلى استمرار ارتقاء الشهداء للآن.

ولفت إلى أن الجيش المصري لا يزال يتصدى للإرهاب الذي يستهدف أن تكون مصر دولة غير آمنة، إلا أن القوات المسلحة تواصل تحقيق الانتصارات.

وتابع: "في أكتوبر انتصرنا على العدو الإسرائيلي والآن جيشنا العظيم بيحرر بلدنا من الإرهاب اللي عاوز يدنس أرضنا".