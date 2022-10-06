إيه اللي حصل بعد ما فاقوا..شقيقان يرويان تفاصيل تبرع أحدهم بنصف كبده



قال أحمد عيسوي، والذي حصل علي نصف كبد شقيقه، إنه أجرى العملية منذ شهرين وحالته الصحية في تحسن مستمر، متابعا: لما عرفت ان اخويا هو اللى هيتبرع انتابني شعور الخوف عليه لإنه اخويا وصديقي في نفس الوقت.

وأضاف “أحمد العيسوي” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:"أنا وأخويا ملناش غير بعض بعد وفاة أبويا..إحنا أشقاء وأصدقاء وندرس نفس التخصص"، متابعا:""أنا خاطب وأجلت زواجي بسبب العملية، وفي خطتي إني هاخطب لأخويا".

تفاصيل التبرع لشقيقه بنصف كبده

وروى محمد عيسوي، تفاصيل تبرعه لشقيقه بنصف كبده لإنقاذ حياته، قائلا:" صحتي في تحسن الحمدلله"، متابعا:" عرفت أني لازم اتبرع لأحمد قبل إجراء العملية بساعات قليلة".

واسترسل:" عمتي كانت ستقوم بالتبرع لشقيقي ولكن لم يتم الأمر..وبعد إجراء الفحوصات تبين أن فصيلة الكبد واحدة ومطابقة".

وأكمل: والدتي كانت أول من اعترض على فكرة تبرعي بأكثر من نصف كبدي لشقيقي، مضيفا: "دخلت العمليات الأول وخرجت الأول وشقيقي خرج بعدي بساعات".

وتابع:" أول ما بدأت اتحرك روحت لشقيقي من أجل الأطمئنان عليه"



