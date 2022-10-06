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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشارة واضحة لعزل روسيا.. قادة أوروبا يبحثون عن نظام جديد بدون موسكو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي


قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن زعماء 44 دولة أوروبية في براغ سيرسلون إشارة واضحة إلى عزلة روسيا ويحاولون إنشاء نظام جديد بدون موسكو.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال بوريل للصحفيين في براغ إن "الاجتماع يبحث عن نظام جديد بدون روسيا".

وكان الرئيس الروسسي، فلاديمير بوتين، قد اكد في وقت سابق أنه لا أحد يمكنه عزل موسكو ومحاصرتها.

ورد على أن من يحاول عزل روسيا يضر نفسه أولا.

كذلك أكد على أن الغرب لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة. وقال: "لا يمكن لأي دولة فصل روسيا عن العالم".

كما أشار إلى أن تجاهل مصالح الدول الأمنية تسبب بفوضى على المستوى الدولي. وأضاف ملمحاً إلى أن الدول الغربية "تشهد انتهاكات للقوانين والمعايير الاقتصادية عالمياً".
 

ومن المقرر أن يحضر اليوم، الخميس، أكثر من 40 قائدا من جميع أنحاء أوروبا إلى براغ للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ "الجماعة السياسية الأوروبية".

والهدف من المنتدى الجديد هو تحسين التعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وتركيا ودول غرب البلقان ومنطقة القوقاز.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شخصيا بينما من المقرر أن ينضم الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.

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أبرز القضايا في اجتماع براغ

وفضلا عن المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقا، من المقرر أن يعقد القادة محادثات مائدة مستديرة حول تغير المناخ، وأزمة الطاقة، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وستتبع المناقشات اجتماعات ثنائية.

كما ستعقد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الجمعة قمة غير رسمية في براغ.

وقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، أنها ستوضح في رسالة موجهة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في براغ اعتبارا من يوم الخميس أن الكتلة يجب عليها أن تضع نظاما مشتركا لمشتريات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتوفير تمويل إضافي مشترك لضمان أمن الطاقة.

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، على أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف حماية بنيتها التحتية الحيوية، من خلال إجراء اختبارات الإجهاد واستخدام المراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن التهديدات المحتملة.

سقف مؤقت لأسعار الغاز

وكانت فون دير لاين قد كشفت بالأمس عن اتفاقيات جديدة يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليها مع موردين موثوقين لتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع سقفا مؤقتا لأسعار الغاز الطبيعي حتى يتم تقديم مؤشر أسعار جديد.

وأضافت أن "وضع حد أقصى للغاز بشكل عام هو حل مؤقت إلى أن يتم تطوير مؤشر أسعار جديد في الاتحاد الأوروبي يضمن أداءً أفضل للسوق، وقد بدأت المفوضية بالفعل في العمل على هذا". 

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